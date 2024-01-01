Максим Артамонов В Перми полиция задержала предполагаемого организатора незаконной миграции В полиции утверждают, что он причастен к нелегальному пребыванию в России более 300 иностранцев Поделиться Твитнуть

В Перми оперативники задержали 36-летнего мужчину, который подозревается в организации незаконной миграции на территорию РФ граждан из республик Средней Азии. Об этом сообщается в telegram-канале МВД-Медиа.

По версии правоохранителей, с января 2020-го по декабрь 2023 года мужчина за денежное вознаграждение организовал незаконное пребывание в России выходцев из Средней Азии. Он заключал с ними фиктивные трудовые договоры и нелегально ставил их на миграционный учёт по различным адресам в Перми и Пермском крае.

Для этого были использованы помещения, принадлежащие по праву собственности ему, его родственникам и знакомым.

В полиции утверждают, что подозреваемый может быть причастен к организации незаконного пребывания в России свыше 300 мигрантов.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного проезда через территорию РФ).

Санкция по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без него.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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