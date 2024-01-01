Максим Артамонов В Пермском крае начали продавать машины белорусско-китайского бренда Belgee В начале года на учёт поставлено 10 таких автомобилей Поделиться Твитнуть

В Прикамье начались продажи автомобилей Belgee. Машины производят в Белоруссии, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Компания «Белджи» — это белорусско-китайское совместное предприятие по сборке китайских легковых автомобилей Geely. Оно является одним из двух предприятий по сборке легковых автомобилей в Белоруссии (второе — Юнисон).

По данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков VERRA, в январе 2024 года в Прикамье на учёт было поставлено 10 новых машин Belgee, а в целом на пермском рынке доля этой марки заняла 0,7%.

На сегодняшний день автомобили Belgee в Пермском крае продают дилеры Geely VERRA, «Geely Дав-авто», «Geely Автопрестиж». Так, в автосалонах продаётся модель Belgee Х50 по цене 1,9 млн руб., 2 млн руб. и 2,1 млн руб.

«Белджи» было создано 23 декабря 2011 на основании меморандума о сотрудничестве Минпрома Республики Беларусь и компании Geely. В марте 2012 года был заключен инвестиционный договор, по которому общий объём инвестиций в проект составил 244,9 млн долларов. А в феврале 2013 году состоялось официальное открытие белорусско-китайского предприятия на площадях Борисовского предприятия «Автогидроусилитель».

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