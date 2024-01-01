Алёна Бронникова В центре Перми за 84 млн рублей продаются помещения бывшей «Стометровки» Общая площадь актива составляет 240 квадратных метров Поделиться Твитнуть

В Перми выставлены на продажу торговые помещения на первом этаже жилого здания по ул. Ленина, 72а. Согласно опубликованной на сайте Авито информации, коммерческая недвижимость предназначена для свободного назначения.

«Помещение свободного назначения, витражное остекление, с хорошим ремонтом, светлое, просторное. Отдельная входная группа с улицы Ленина, также имеется запасный выход. Интересное место для развития бизнеса», — сообщается в объявлении.

Общая площадь помещений составляет 240 кв. м. Мощность электросети — 30 кВт. Стоимость актива — 350 тыс. руб. за 1 кв. м, или 84 млн руб. в целом.

В этом здании в 1990-х годах располагался первый в городе фешенебельный магазин «Стометровка». Право заключить аренду на пять лет в 1993 году выиграла компания «Экс-лимитед». В магазине продавались подержанные автомобили BMW, техника Pioneer, там же открылись первая в Перми мини-фотолаборатория Kodak владельца компании «Алендвик» Александра Никифорова и ресторан «Европейский». После смены владельца в 1998 году магазин поменял название на «Торговый дом «Строгановский», а с 2014 года площадки заняли также офисы банков.

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