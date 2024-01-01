Максим Артамонов В Прикамье руководителя агентства недвижимости оштрафовали за клевету на сотрудницу в соцсетях Приставы арестовали её счета и не выпускают за границу Поделиться Твитнуть

В Березниках местная жительница, которая работала в агентстве недвижимости, обратилась с иском в суд о защите чести и достоинства в отношении своей бывшей начальницы. Руководитель агенства опубликовал в одной из социальных сетей пост с заголовком «Уволены с позором», в котором обвинили свою бывшую работницу в мошенничестве, недобросовестной работе и полной некомпетентности в сфере недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

Как выяснилось, сотрудница компании обратилась к модератору социальной сети, где был размещён пост, и потребовала удалить его. Однако аналогичный пост появился в личном сообществе директора агентства по недвижимости.

Суд потребовал от ответчицы предоставить доказательства правдивости своих слов, однако она их не предоставила, и поэтому она была признана виновной в распространении ложных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Женщину обязали опровергнуть недостоверную информацию и выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. руб.

Исполнительные документы поступили в отдел судебных приставов по Березникам и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должницу уведомили о возбуждении исполнительных производств.

Поскольку женщина не торопилась выполнять обязательства, приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. руб. После этого на странице своего агентства в социальной сети должница опровергла размещенную информацию и сослалась на решение суда, который признал опубликованные данные не соответствующими действительности.

Однако компенсировать причинённый моральный вред добровольно женщина отказалась. Поэтому пристав вынес запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим ей автомобилем, наложил арест на расчётные счета и обратил взыскание на заработную плату. Кроме того, до полного погашения задолженности женщине ограничено право выезда за пределы РФ.

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