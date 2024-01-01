Алёна Бронникова В Прикамье фудтраки и вендинговые автоматы станут приоритетными видами НТО Схемы размещения торговых объектов будут разработаны с учётом их развития Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края определило приоритетные виды нестационарных торговых объектов (НТО). Согласно постановлению о внесении изменений в Порядок разработки и утверждения схемы размещения НТО от 19 февраля, к приоритетным видам относятся торговый (вендинговый автомат), мобильный торговый объект и фудтрак.

Фудтрак является транспортным средством по продаже продукции общественного питания, вендинговый автомат предназначен для автоматизации процессов продажи штучных товаров в потребительской упаковке без участия продавца. В документ также вносится определение мобильного торгового объекта: это транспортное средство, предназначенное для развозной торговли. Им может быть автомобиль, автоприцеп, велосипед или другой транспорт, оснащённый специальным оборудованием.

Разработка схемы размещения НТО на территории муниципального образования должна основываться на состоянии розничной торговли, исходя из местных особенностей, а также с учётом развития приоритетных видов.

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