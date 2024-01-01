Максим Артамонов Житель Пермского края насильно забрал у матери 6-летнюю дочь и увёз её Мужчине назначили четверо суток ареста Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Чусовом на мужчину составлено два протокола об административных правонарушениях, связанных неисполнение родителем обязанностей по воспитанию ребёнка. По решению суда незадачливого отца арестовали на четверо суток. Его осудили за то, что он против воли бывшей супруги и ребёнка увёз свою 6-летнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что после развода бывшие супруги из Чусового заключили мировое соглашение о том, какой будет порядок общения и воспитания ребёнка. Суд утвердил определённые дни, часы, места и условия встреч отца и дочери. Общение должно было проходить в присутствии матери, но уже через месяц отец ребёнка нарушил решение суда. За это его привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителем обязанностей по воспитанию ребенка». Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Чусовому и Горнозаводскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

В один из дней мужчина подкараулил мать и дочь возле дома, схватил девочку и, несмотря на сопротивление, посадил её в свою машину. Бывшая супруга пыталась помешать ему. Во время конфликта ребёнок все время плакал и звал маму, но отец уехал вместе с девочкой. Впоследствии он вернул ребёнка, но произошедшее негативно сказалась на детской психике.

По факту действий мужчины были составлены два протокола об административных правонарушениях — по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера» и по ч. 3 ст. 5.35 КоАП РФ «Повторное совершение родителем административного правонарушения, выразившееся в неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских прав». В итоге ему было назначено 4 суток административного ареста.

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