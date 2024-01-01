Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музыкальная премьера, балетный марафон и много музыки Афиша на неделю с 26 февраля по 3 марта Поделиться Твитнуть

Театр

Андрей Чунтомов

В Театре-Театре — снова премьера, но если неделю назад новый спектакль показывали на малой сцене, то на этот раз в деле большая сцена со всеми её техническими наворотами. Спектакль-концерт «MusicHall» (12 +) — это попурри, составленное из эпизодов самых известных зарубежных мюзиклов: «Кабаре», «Чикаго», «Нотр-Дам де Пари», «Шахматы» и других.

Ксения Малинина, режиссёр:

— Было важно в нашей программе проследить становление и развитие мюзикла как жанра, от XX века к XXI. Зрителям мы дарим шанс увидеть в Перми лучшие образцы мирового мюзикла от его истоков до наших дней.

Театр-Театр, 28 и 29 февраля в 19:00

Андрей Чунтомов

В Пермском театре оперы и балета продолжается балетный марафон — театр показывает подряд все балетные премьеры последних двух сезонов. Балетоманам дают возможность побывать на большом вечере танцевальных миниатюр, посвящённом творчеству Михаила Фокина (6 +). В программе — «Шопениана», «Видение розы», «Умирающий лебедь» и «Половецкие пляски». На сцене — все звёзды пермского балета, в частности, в «Умирающем лебеде» выступит Стефания Гаштарска, которую специалисты отмечают как очень перспективную солистку.

Пермский театр оперы и балета, 29 февраля в 19:00

Балетную тему продолжит концерт Пермского хореографического училища (6 +), который будет показан дважды. В первом отделении — сцены из балета «Тщетная предосторожность», во втором — дивертисмент из номеров классической и современной хореографии, в котором примут участие не только студенты выпускных классов, но и малыши.

Все имена и фамилии в программке — совершенно новые, мало что говорящие даже записным балетоманам, однако уже в апреле многие из учащихся наверняка попытают счастья на конкурсе «Арабеск», и нынешние концерты, которые руководство училища позиционирует как «февромартовские», посвящённые весенним праздникам, — это хорошая возможность уже сейчас приглядеться к студентам и выбрать тех, за кого мы будем болеть на конкурсе.

Пермский театр оперы и балета, 1 и 2 марта, в 19:00

Музыка

фото: частная филармония "Триумф"

В частной филармонии «Триумф» выступит с концертом (12 +) хорошо знакомый пермякам коллектив — квартет имени Давида Ойстраха, участник многих Дягилевских фестивалей и проектов Пермской филармонии. В программе — струнные квартеты Бетховена, Бородина и Чайковского, а также «Румынские народные танцы» Бартока.

Частная филармония «Триумф», 27 февраля, 19:00

Андрей Чунтомов

В Пермской опере Дирижёр Валерий Платонов выступит с симфонической программой (6 +), посвящённой советской музыке. Именно в этой музыке он является признанным специалистом и мастером интересных интерпретаций.

К 90-летию со дня рождения Альфреда Шнитке будет исполнен его Концерт для альта с оркестром, с которым связана странная и страшная история. Композитор написал его в 1985 году, на одном из пиков своего творчества: 11 июля закончил, а 21 июля пережил инсульт и клиническую смерть, из которой чудом сумел выбраться. Позднее Шнитке писал, что «заболел, потому что в этом концерте заглянул туда, куда человек не имеет права заглядывать».

Соло на альте исполнит приглашённый солист, выдающийся альтист Сергей Полтавский.

Александр Локшин — композитор трагической судьбы. Попав под пресс советской системы по сфабрикованному доносу, он по сей день не получил широкого признания, однако знатоки нередко ставят его в один ряд с Шостаковичем и Вайнбергом. На концерте 28 февраля прозвучит его Десятая симфония. Локшин обратился к поэзии Николая Заболоцкого, а солирующий голос отвел контральто. В концерте 28 февраля эту партию исполнит солистка Пермской оперы Наталья Буклага.

Пермский театр оперы и балета, 28 февраля, 19:00

Солист Пермской оперы Рауф Тимергазин (баритон) и пианист Овик Григорян вступят с концертом в жанре «лидерабенд». В программе камерного вечера — великие вокальные циклы: «Три сонета Петрарки» Ференца Листа, «Четыре строгих напева» Иоганнеса Брамса и «Отчалившая Русь» Георгия Свиридова, а также фортепианные произведения Фридерика Шопена.

Частная филармония «Триумф», 29 февраля, 19:00

В рамках филармонического абонемента «Орган плюс» в Перми выступит выдающийся виолончелист Марк Добинский (Франция), который будет играть в ансамбле с пермскими музыкантами Евгенией Камянской (орган), Анной Анисимовой (скрипка) и Натальей Шамариной (фортепиано). Прозвучат произведения европейских классиков — Фрескобальди, Гайдна, Массне и других.

Марк Дробинский играет на исторической виолончели XVIII века (мастер Карло Тесторе).

Органный концертный зал, 29 февраля в 19:00

Кино

Кадр из фильма "Май. Декабрь"

На экран «Пермской синематеки» выходит один из претендентов на «Оскар» нынешнего года — драма Тодда Хейнца «Май, Декабрь» (18+) с участием Натали Портман и Джулианы Мур.

Основанный на реальных событиях фильм рассказывает историю актрисы, которая готовится к роли в художественном фильме о нашумевшей запретной любви ныне супружеской пары, о которой писали все издания 20 лет назад.

«Кристалл-центр», с 29 февраля

Что ещё?

Горьковская библиотека представляет новые книги (16 +) пермских писателей Олега Черняка, Николая Глумова и Галины Шестаковой. В книге Черняка «Ангел, играющий на дудочке: Рассказы» опубликован, кроме прочего, цикл новелл «Дорогами земли русской», повествующих о Второй Камчатской экспедиции под руководством Витуса Беринга.

Библиотека им. Горького, 28 февраля, 17:00

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