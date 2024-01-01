Максим Артамонов В Перми осудили мужчину за сексуальное насилие над 7-летней девочкой Его приговорили к 16 годам лишения свободы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми вынесен приговор в отношении 52-летнего мужчины, которого обвиняли в совершении пяти эпизодов педофилии. Пермяку инкриминировали п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Как установил суд, с января по февраль 2014 года в одной из квартир Свердловского района Перми мужчина пользовался беспомощным состоянием 7-летней родственницы и совершал в отношении неё «действия сексуального характера». В 2023 году девочка обратилась в правоохранительные органы.

Чтобы установить все обстоятельства преступления, следователи допросили десятки свидетелей, были проведены сложные комплексные психолого-психиатрические экспертизы, также были взяты показания обвиняемого и потерпевшей, которые проверили с помощью полиграфа. Всё это позволило сделать вывод о причастности мужчины к совершению пяти особо тяжких преступлений и предъявить ему обвинение.

В итоге суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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