Ушёл из жизни бывший вице-губернатор Прикамья Владимир Боев Похороны состоятся 27 февраля Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

На 81 году скончался бывший вице-губернатор Пермской области Владимир Боев. Об этом в своём telegram-канале сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень и от всего медицинского сообщества края выразила искренние соболезнования близким и родственникам Владимира Сергеевича.

Владимир Боев родился 27 октября 1943 года в Николаевске-на-Амуре в Хабаровском крае. После окончания школы в 1961 году принял решение поступить в Пермский медицинский институт и успешно окончил его в 1967 году.

Всего Владимир Боев отдал медицине Прикамья 50 лет своей жизни. Трудовой путь он начал как участковый терапевт в Юго-Камской МСЧ Пермского района. В дальнейшем его список должностей включал: главного врача Уинской ЦРБ, заведующего отделом здравоохранения Индустриального района Перми, главного врача Осинской ЦРБ, заместителя председателя Пермского облисполкома (главы администрации области) по социальным вопросам, заведующего Управлением здравоохранения Пермского района, а также доцента кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения ПГМА.

Владимир Боев стал автором 134 научно-исследовательских работ. За свой вклад в медицинскую науку был награждён знаками «Отличник здравоохранения» и «Отличник санитарной обороны СССР», а также грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации и орденом «Знак Почёта».

Церемония прощания с Владимиром Боевым состоится 27 февраля в 9:00 в малом зале по адресу: Пермь, ул. Старцева, 61.

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