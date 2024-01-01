Олег Антонов На окраине Перми построят новое пожарное депо за 72 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Власти Прикамья начали поиск подрядчика на строительство пожарного депо на два выезда в микрорайоне Новобродовский в Перми. Информация появилась на портале госзакупок.

За выполнение работ подрядчику предлагают 72,4 млн руб. Это начальная цена, которая в ходе торгов может быть снижена. Заявки принимаются до 13 марта, исполнителя должны объявить спустя ещё два дня.

Согласно конкурсной документации, объект будет строиться на ул. Ореховой на земельном участке в 800 кв. м.

Помимо самого депо общей площадью 675 кв. м, подрядчик должен построить учебную башню, провести монтаж сетей инженерно-технического обеспечения и благоустроить территорию.

Стройка должна начаться с 27 марта (или со дня, следующего за днём заключения государственного контракта), срок окончания работ — 26 декабря 2024 года, но не позднее 275 дней с даты заключения госконтракта.

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