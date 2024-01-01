В Пермском крае умер народный артист России Владимир Гуляев Около 30 лет он руководил Коми-Пермяцким национальным драматическим театром Поделиться Твитнуть

Владимир Гуляев / фото: profile.ru

На 93 году в Пермском крае 24 февраля скончался народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии им Станиславского, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска Владимир Гуляев. Об этом сообщили в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре, в котором Гуляев 30 лет был художественным руководителем.

За время творческой деятельности Гуляев поставил около 160 спектаклей, сам сыграл множество ролей. В 2000-ом году Владимир Гуляев оставил пост худрука по собственному желанию.

«Дорогой Владимир Дмитриевич, спасибо за ту бесценную школу, которую Вы преподали нам, за радость совместного творчества и понимание важности нашего дела. Мы будем помнить Вас с признательностью и огромной благодарностью. Спите спокойно. Ваш театр», — сказано в некрологе.

Владимир Гуляев родился в Кудымкаре в 1931 году. Выпускник Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (1953 год). С 1956 года стал работать в Коми-Пермяцком окружном драмтеатре им. Горького в Кудымкаре. В 1969 году стал его главным режиссером.

Прощание с Владимиром Гуляевым пройдёт 27 февраля с 11:40 в ритуальном зале на ул. Старцева, 61 в Перми.

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