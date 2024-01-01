В Перми подготовили 20 военных операторов беспилотников для СВО Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В пермской школе беспилотной авиации DRON RACING на профессиональной основе прошли обучение 20 военных операторов БПЛА — бойцов СВО. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин, посетивший учебное заведение.

Он напомнил, что школа DRON RACING заработала на базе пермского киберспортивного компьютерного клуба GOOD GAME ещё в 2023 году. Также клуб совместно с техникумом им. Славянова наладил сборку FPV-дронов. Таким образом, в боевые подразделения отправляются вместе с обученными в школе военнослужащие и собранные в Перми беспилотные летательные аппараты.

«"За ленточкой" профессиональные операторы БПЛА сейчас на вес золота. В зоне СВО нужны профессионалы, ведь зачастую у оператора нет права на ошибку, — написал в своём telegram-канале градоначальник. — Обсудили развитие школы DRON RACING и киберспорта в Перми с её директором Евгением Полосковым. Думаю, у нас есть перспективы для совместной работы. Тем более поддержать киберспорт в стране предложил президент Владимир Путин».

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