На помощь семьям участников СВО​ власти Прикамья направят ещё 75 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На поддержку семей участников СВО в Пермском крае будут дополнительно выделены 75 млн руб. из бюджета региона. Это указано в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в бюджет Прикамья на 2024 год и плановый период 2025/26.

По документу, региональные власти направят 60 млн руб. на помощь детям, родители которых являлись или являются участниками СВО. Размер разовой выплаты составит 15 тыс. руб. Помощь будет предоставлена 4 тыс. семьям.

Кроме того, 15 млн руб. будет выделено на закупку дров для отопления жилых помещений семей. Ожидается, что около 1 тыс. семей смогут рассчитывать на эти выплаты.

Ранее сообщалось, что в феврале депутаты заксобрания Пермского края приняли закон о расширении перечня категорий жителей, которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи. В список были включены военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, принимавшие участие в СВО, а также их семьи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.