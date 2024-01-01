Спортсмены из Прикамья стали победителями Кубка Чемпионов в дисциплине парный могул Турнир прошёл в Москве Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Артём Шульдяков и Виктория Лазаренко из Чусового Пермского края стали победителями турнира «Кубок Чемпионов» в дисциплине парный могул. Соревнования сильнейших лыжников-фристайлистов прошли 24 февраля на спортивном комплексе «Воробьёвы горы» (Москва). В них также приняли участие спортсмены из Казахстана.

Лазаренко была чемпионкой мира по фристайлу среди юниоров в парном могуле, а в 2021 году стала серебряным призёром чемпионата мира по фристайлу в этой же дисциплине.

Шульдяков — серебряный и бронзовый призёр первенства мира-2021 среди юниоров, двукратный чемпион России в парном могуле (2021, 2022).

«Тут все сильные. Есть российские спортсмены из сборной. Борьба была, и я сделал всё, что мог, и это дало такой результат, — поделился с ТАСС впечатлениями после победы Артём Шульдяков. — Слежу ли за этапами Кубка мира? Конечно, смотрю. Этот турнир прошёл, потому что нас не пускают за границу, но тут атмосфера, как на этапах Кубка мира, сильнейшие спортсмены, и все борются. Мы работаем, чтобы за границей не думали, что мы просто так сидим».

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе санкции в отношении российских спортсменов на сезон-2023/24.

Могул — олимпийская дисциплина, разновидность лыжного фристайла, которая подразумевает спуск по бугристому склону на горных лыжах, различные трюки и прыжки на трамплинах. Зародился этот стиль благодаря любителям экстрима в 60-70-х годах прошлого века.









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