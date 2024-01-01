За пять лет квартиры в Перми подорожали на 79% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За последние пять лет цены на вторичное жилье в Перми выросли на 79%, что ниже среднего показателя по всей России. По данным аналитического сервиса ЦИАН, цена за квадратный метр жилья в стране выросла на 95%. Данный рост затронул все города, не осталось ни одной локации, где цены стагнировали или снизились.

Среди городов-миллионников наибольшие темпы роста зафиксированы в Челябинске и Омске (в 2,3 раза), в то время как минимальный рост отмечается в Москве (+36%), Санкт-Петербурге и Уфе (по +67%). Общий тренд показывает, что Москва, Златоуст, Нижневартовск, Южно-Сахалинск, Салават и Ханты-Мансийск имеют наименьший рост цен (до 50%). Однако в Дербенте, Кисловодске (более чем в три раза), Норильске, Ноябрьске и Нижнекамске (более чем в 2,5 раза) цены на вторичное жилье выросли наиболее значительно.

В Екатеринбурге цены на вторичное жилье выросли на 71%, а в Челябинске рост составил 134%.

Проведённый анализ основывался на данных 166 городов с населением более 100 тыс. человек и сравнивал цены зимы 2023-2024 годов с зимой 2018-2019 годов.

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