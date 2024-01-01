В Перми спрос на курьеров с зарплатой 70 тысяч рублей вырос в четыре раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в 2023 году спрос на курьеров вырос в 4,3 раза. Это, наряду с Тулой, самый высокий показатель в России, об этом сообщает «Авито Работа».

В Нижнем Новгороде спрос на курьеров за год вырос в 3,4 раза, в Томске — в 3,9 раза, в Ростове-на-Дону — в 3,1 раза, в Тюмени — в 3,1 раза. В Москве спрос на этих специалистов вырос на 61% год к году.

Средняя зарплата пешего курьера по России составляла к концу 2023 года 70 625 руб. Те же специалисты в Москве получали 82 241 руб. Зарплата автокурьера по России — 82 124 руб. в среднем, а в столице — 96 395 руб.

Чаще всего пиковый спрос на услуги курьеров возникает в период праздников — Нового года, 1 сентября, 8 Марта, 23 февраля. Это связано не только с ростом заказов. В эти дни студенты, которые совмещают учебу и работу, в том числе в сфере доставки, часто уезжают домой, что создаёт дефицит кадров и увеличивает стоимость услуг.

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