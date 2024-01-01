Максим Артамонов Жители Прикамья стали больше тратить на платную медицину В прошлом году пермяки отдали за медуслуги 22 млрд рублей Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В прошлом году объём платных медицинских услуг, которые оказываются населению вырос до 1,36 трлн руб., увеличившись на 11% (в 2022 году 1,22 трлн руб.). В то же время государственные расходы на бесплатную медицину в 2023 году составили порядка 3,96 млрд руб. На эти данные Росстата обратил внимание «Медицинский вестник» и посмотрел, сколько денег на платную медицину тратят россияне в российских регионах.

Из всего объёма платных медуслуг больше всего (37,6%) выпало на Центральный федеральный округ — это более 509 млрд руб. (рост по сравнению с предыдущим годом — на 10,5%). Второе место по расходам занял Приволжский ФО — около 208 млрд руб. (рост на 13,8%.)

Источник: Росстат

Больше всего денег на медицину среди российских регионов потратили жители Москвы. В 2023 году москвичи потратили на платное лечение более 332 млрд руб., а в предыдущем году — 301 млрд руб.

Источник: Россстат

Среди регионов также выделился топ-5 субъектов РФ с максимально выросшими показателями. В январе 2023 года в их числе оказались Республика Адыгея, Пермский край, Кировская область, Республика Северная Осетия и Смоленская область.

В Пермском крае в прошлом году жители региона потратили на эти цели 22 млрд руб., а годом ранее — 17,8 млрд руб. Динамика год к году составил 23,9%.

Источник: Росстат

При этом из 85 приведённых в данных Росстата субъектов лишь в четырёх было отмечено незначительное снижение расходов (около 1%) на платные медуслуги: в Ненецком автономном округе, Республике Коми, а также Сахалинской и Калининградской областях.

В исследовании отмечается, что платившие за медуслуги россияне отдавали в среднем за год около 9 тыс. руб., что на 950 руб. больше по сравнению с предыдущим годом. В целом же доля медуслуг в общем объёме платных услуг в стране сократилась с 9,4% в 2022 году до 9,2% — в 2023-м.

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