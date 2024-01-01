Максим Артамонов В Прикамье с 25 февраля начнётся потепление На следующей неделе в регионе возможны слабые оттепели Поделиться Твитнуть

С воскресенья, 25 февраля, в Пермской крае синоптики прогнозируют постепенное потепление и спад морозной погоды. На территорию региона придёт более тёплая воздушная масса. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр Пермского государственного университета.

Константин Долгановский

С 26 февраля в Прикамье днём воздух будет прогреваться до -4...-1 градуса. Возможны и слабые оттепели, однако в ночное время будет сохраняться морозная погода — от -12 до -6 градусов.

По прогнозам специалистов, осадков при этом не ожидается как минимум ещё 8-9 дней.

Ранее, в ночь на 23 февраля, минимальная температура воздуха была зафиксирована на отметке -20 градусов, но по югу Прикамья минимумы были чуть выше, чем в последние две ночи (-27...-28 градусов), отмечают синоптики.

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