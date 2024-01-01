Максим Артамонов
В Прикамье «Лада Гранта» насмерть сбила человека, переходившего дорогу
Происшествие случилось под Лысьвой
Вечером 23 февраля автомобиль «Лада Гранта» с 65-летним пенсионером за рулём сбил насмерть человека в окрестностях Лысьвы. Об этом рассказали в Госавтонспекции Прикамья.
По предварительным данным, происшествие случилось в 21:15 на автодороге Лысьва—Обманка. Легковой автомобиль ехал со стороны п. Обманка в направлении Лысьвы и на 1 км водитель наехал на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
В результате аварии пешеход погиб на месте происшествия. Его личность устанавливается.
Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку и уточняет все обстоятельства произошедшего.
В ГИБДД напоминают о соблюдении правил безопасности, от которых зависит жизнь как самих водителей, так и пешеходов.
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