Андрей Стрельцов Пермский «Молот» во втором матче плей-офф разгромил красноярский «Сокол» Счёт в серии до четырёх побед стал 1:1 Поделиться Твитнуть

Фото: Хоккейный клуб «Молот»

«Молот» сумел взять убедительный реванш у красноярского «Сокола» за поражение в первой игре 1/8 финала Кубка Петрова. Подопечные Павла Зубова не оставили сопернику ни одного шанса, забросив в ворота сибиряков восемь безответных шайб. Голами отметились Руслан Галимзянов, Алексей Кожевников, Дмитрий Аржанов, Антон Шенфельд, Денис Дюрягин, Егор Манин, и дважды отличился Дмитрий Воробьёв.

Голкипер «Молота» Егор Гуськов отразил 20 бросков и оформил первый «сухарь» в Кубке Петрова.

«Я в прошлый раз сказал, что какой бы счёт ни был, больше одной победы за это не дадут, поэтому — 1:1. Сказал пацанам, что сегодня наслаждаемся победой, переспим ночь с этой победой и с завтрашнего дня уже новые заботы, новая работа. У нас перелёт в Красноярск, и готовимся к следующим матчам», — прокомментировал итог встречи главный тренер ХК «Молот» Павел Зубов.

Следующие игры команды проведут 26 и 27 февраля в Красноярске. Напомним, в следующий раунд выйдет та команда, которая одержит первой четыре победы.

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