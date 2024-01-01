Екатерина Артёмова В Пермском крае 24 февраля ожидается похолодание В отдельных районах температура воздуха ночью может понизиться до -28°С Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В Прикамье ожидаются неблагоприятные погодные явления. Как сообщает краевой минтербез со ссылкой на данные пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 24 февраля температура воздуха в регионе ночью составит -22…-17°С, по северу местами — -16…-11°С, по югу в отдельных районах — -28…-23°С, днём — -10…-5°С.

Также завтра местами ожидается небольшой снег, а ночью и утром в отдельных районах может наблюдаться изморозь. Ветер будет юго-западным с порывами 5-10 м/с,

В министерстве предупредили, что в связи с ухудшением погоды могут быть аварии в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обрывы линий электропередач, сход снега и льда с крыш, заторы на дорогах и рост числа ДТП. Также из-за перекала печей и перегрузки электросетей возможен рост числа техногенных пожаров.

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