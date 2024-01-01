Екатерина Артёмова В Прикамье финансового эксперта обвинили в краже более 3 млн рублей Такую сумму сотрудница банка вывела со счетов пенсионеров Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Следователи отдела МВД России по Соликамскому городскому округу завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы, которая работала финансовым экспертом в банке. Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД, ей предъявлено обвинение в совершении 12 преступлений, предусмотренных п. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Установлено, что фигурантка в период с августа 2017-го по сентябрь 2023 года вывела со счетов пожилых клиентов банка более 3 млн руб.

В должностные обязанности обвиняемой на должности финэксперта в банке входило оформление банковских продуктов, а также консультирование клиентов по вопросам открытия вкладов и счетов. Девушка продолжительное время работала с пенсионерами, помогая им проводить платежи за коммунальные услуги. Поняв, что в силу возраста они не очень хорошо разбираются в вопросах оформления вкладов и зачисления денежных средств, фигурантка придумала схему хищения денег с их счетов.

Схема состояла в том, что пенсионеры обращались в банк для оформления вклада и приносили с собой деньги, финансовый эксперт готовила необходимые документы и давала их подписать, но в действительности все денежные средства переводила на расчётный счет клиента. Далее девушка выпускала локальную карту, и на телефон пенсионера приходил пин-код. Пожилые граждане не совсем понимали, какие манипуляции совершаются с их денежными средствами, и передавали телефоны банковскому работнику, чтобы та оказала им помощь. Обвиняемая записывала пин-код, который вместе с локальной банковской картой открывал ей доступ к счёту клиента. Как только пенсионер покидал отделение банка, фигурантка обналичивала денежные средства.

Потерпевшими от преступных деяний банковского работника стали 12 граждан, самому старшему из которых было почти 90 лет. Суммы похищенных средств варьируются от 50 тыс. руб. до 750 тыс. руб. В общей сложности было похищено более 3 млн руб. В полицию обратился один из пенсионеров, когда обнаружил отсутствие денежных средств на вкладе.

Сама обвиняемая пояснила, что похищенные средства она потратила на погашение собственных долгов.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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