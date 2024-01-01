Екатерина Артёмова Автобус из Чайковского в Пермь загорелся на трассе Двое пассажиров пострадали Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал ГУ МЧС по Удмуртской Республике

На трассе Воткинск — Чайковский вчера вечером загорелся автобус, следовавший из Чайковского в Пермь. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на ГУ МЧС по Удмуртской Республике. В автобусе находились 38 человек. В результате пожара двое пассажиров пострадали.

Сообщение о возгорании автобуса поступило 22 февраля в 18:02. К месту вызова были направлены две единицы техники и шесть человек личного состава. Когда пожарные приехали на место происшествия, происходило открытое горение. В 18:24 пожар удалось ликвидировать на площади 30 кв. м.

Пострадали при пожаре девочка 15 лет и молодой человек 19 лет. Они получили колото-резаные раны кистей, когда разбивали окна. От госпитализации пострадавшие отказались.

После тушения пожара пассажиров и водителя забрал другой автобус и доставил до автовокзала в Воткинске.

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