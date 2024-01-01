Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Афиша уикенда Что посмотреть, послушать и посетить 22-25 февраля Поделиться Твитнуть

Главным культурным событием предстоящих длинных выходных будет премьера на малой сцене Театра-Театра. На сцене театра оперы и балета — праздник для балетоманов: театр показывает основные танцевальные премьеры последних двух сезонов. Для меломанов — старинная и камерная музыка, а также джаз. Новая выставка открывается в Арт-резиденции.

фото: Анна Красоткина

На «Сцене-Молот» начинается премьерная серия показов спектакля Дмитрия Мулькова по пьесе Хайнера Мюллера «Маузер» (16+). Мюллер — крупнейший после Брехта немецкий драматург, известный своими обращениями к сюжетам мировой литературы. «Маузер» отсылает к роману Шолохова «Тихий Дон» и, менее явно, к «Конармии» Бабеля. Революция и Гражданская война в пьесе становятся материалом, на котором драматург рассматривает трагедию насилия, несовместимого с природой человека.

Формат пьесы отсылает к античному театру: здесь есть герой, антигерой и Хор. В главных ролях — Анатолий Смоляков и Олег Выходов.

На создание небытового пространства спектакля художников вдохновила индустриальная и конструктивистская эстетика. Минимализм, четкие линии, фактура металла, костюмы в духе 1920-х. В «Маузере» будет особенная звуковая партитура, которую, в том числе, будут создавать актеры, играя на авторских музыкальных инструментах, созданных из манекенов режиссёром.

Постановку создала команда, известная своими «бродилками»: режиссёр Дмитрий Мульков и композитор Андрей Платонов. Художник-постановщик — Анна Красоткина, художник по свету — Евгений Козин, хореограф — Ульяна Букина.

«Сцена-Молот», 23 февраля в 19:00, 24 и 25 февраля в 15:00 и 19:00

В Пермском театре оперы и балета — балетный уикенд.

Севагин/Самодуров/Пимонов

Андрей Чунтомов

Вечером 22 февраля состоится конкурсный показ вечера одноактных балетов «Севагин/Самодуров/Пимонов» (12+) для жюри «Золотой маски», который будет сопровождаться онлайн-трансляцией. Три имени в названии спектакля — три опорные точки на плоскости современного российского балета: Максим Севагин, Вячеслав Самодуров и Антон Пимонов. Каждый из них, как замечает критик Анна Галайда, — хореограф, умеющий «перевернуть представление о танце, даже не спускаясь с пуантов». Трёхчастный проект пермского театра призван показать, каким может, а то и должен быть балет в XXI веке.

Пермский театр оперы и балета, 22 февраля в 19:00, трансляция пройдёт на сайте театра, на его страничке ВКонтакте и в его YouTube-канале

Ярославна

Андрей Чунтомов

24 и 25 февраля вновь можно будет увидеть новую постановку главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко «Ярославна» (12+). Балет Бориса Тищенко — легендарная партитура, которую чуть ли не полвека не решался поставить ни один хореограф. Алексей Мирошниченко для своего спектакля сам написал новое либретто по мотивам «Слова о полку Игореве». 24 февраля главные партии исполнят Полина Ланцева и Сергей Угрюмов, 25 февраля — Булган Рэнцэндорж и Георгий Еналдиев. За дирижёрским пультом — Артём Абашев.

Пермский театр оперы и балета, 24 и 25 февраля в 19:00

В Лютеранской кирхе в ближайшие дни два концерта старинной музыки.

В программу «Музыка Версаля» (12+) вошла музыка французского барокко — эпохи расцвета Версаля с его роскошью и удовольствиями. Ася Гречищева (лютня) и Евгений Синицын (виола да гамба) исполнят инструментальные сочинения Робера де Визе, Жан-Батиста Барьера и Луи Оделина.

Лютеранская церковь, 19 февраля в 21:00

Органистка Виктория Гамазова (Москва) выступит с программой «Музыка Великого поста» (12+), в которую вошли произведения духовной музыки Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса Брамса и Иоганна Людвига Кребса.

Лютеранская церковь, 24 февраля в 20:00

Ольга Ступина / фото: филармония "Триумф"

В частной филармонии «Триумф» — джазовый концерт «Divas. Ольга Ступина & B-Band» (12+), в программе которого собраны музыкальные образы самых известных женщин в искусстве: Марии Каллас, Любови Орловой, Эллы Фицджеральд, Лайзы Минелли, Эдит Пиаф, Мерилин Монро, Марлен Дитрих. Будут представлены музыкальные стили от оперы до джаза, рока и диско.

Ольга Ступина — джазовая и оперная певица и контрабасистка, солистка Государственной академической симфонической капеллы России (Москва).

Частная филармония «Триумф», 23 февраля в 19:00

Пермская краевая филармония

В Пермской филармонии с концертом камерной музыки (6+) выступит Государственный струнный квартет имени Газизы Жубановой (Казахстан). Солист — известный кларнетист из Башкортостана Артур Назиуллин.

В программе — произведения для кларнета и струнного квартета Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганнеса Брамса и казахского композитора ХХ века Газизы Жубановой.

Органный концертный зал, 24 февраля в 19:00

гобелен Е. Борисовой

Пресс-служба Пермской арт-резиденции

В Пермской Арт-резиденции открывается персональная выставка Екатерины Борисовой «Мой дом» (0+). В экспозиции — произведения живописи и графики, а также ковровая вышивка и ручное ткачество.

Екатерина Борисова — мастер гобеленов, определяющая характеристика которых — зримая тактильность. А гобелены мастера — настоящие произведения декоративно искусства.

Екатерина Борисова, художник:

— Дом, семья, круг близких друзей — основа, которая мне помогает, даёт поддержку. Для меня дом — это место силы, где тепло и безопасно, куда хочется возвращаться снова и снова. Это может быть как дом в буквальном смысле — жилище, так и «внутренний дом» — мечты, воспоминания: осенний лес, горячий чай из термоса, душистые поля летом, яркие зимние звёзды, тополь под окном, маленькая дворовая собака, первый снег, старый сад, тёплая встреча с другом, вечерний трамвай среди заснеженного города.

Выставка — рассказ о том, что важно для меня. В работах — близкие мне темы и сюжеты: люди и звери, деревья и ангелы, семья и любовь, и, конечно, природа.

Пермская Арт-резиденция, 22 февраля — 22 марта, вернисаж 22 февраля в 18:00

В Театральном сквере Перми вновь пройдёт акция «Собака-Обнимака» (0+). Это праздник, на котором можно будет поучаствовать в фотосессии с роскошными хаски, самоедами, лабрадорами и другими невероятными собаками за символический благотворительный взнос в 100 руб.

На празднике будут продаваться сувениры от приюта «Матроскин», пряный глинтвейн и сладости от котокафе «Котовский». Все снимки с фотосессии будут опубликованы в специальном альбоме в социальных сетях.

Организаторы с благодарностью примут подарки для котиков приюта "Матроскин" — сухие и влажные корма для кошек премиум-класса, лотки, миски и любые наполнители для лотков. Собаки из приюта «Доброе сердце» будут рады сухому корму, крупам, поводкам, ошейникам, игрушкам.

На празднике можно будет найти четвероногого друга и взять его к себе.

Сквер у театра оперы и балета, 25 февраля в 14:00

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