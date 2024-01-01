Алёна Бронникова За год в Прикамье объём экспорта пищевой и АПК продукции вырос на 20% Сумма от продажи товаров за границу составила 26,4 млн долларов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В прошлом году рост объёмов экспорта продукции пищевой и сельскохозяйственной промышленности Пермского края вырос на 20% и составил 26 млн долл. Информация об этом появилась на сайте краевого министерства агропромышленного комплекса.

«Активнее всего идут поставки в страны СНГ, пермские производители осваивают также рынки Азии и Африки. Ещё в октябре в региональном минагро обращали внимание, что вместо Европы местные производители начали осваивать рынки Азиатского региона и африканских стран», — сообщает пресс-служба ведомства.

Основными рынками сбыта продукции пермских аграриев стали Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армения и Узбекистан. За год товары местных производителей были отправлены на экспорт в Казахстан — 61%, Беларусь — 10%, Азербайджан — 9%.

В другие страны поставляются сырные товары, какао и продукты из него, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, масло сливочное. Больший спрос отмечен на продажи напитков, молочной и кондитерской продукции.





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