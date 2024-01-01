«Партийный десант» проверил работы на социальных объектах и во дворах домов Поделиться Твитнуть

За последние дни группы «Партийного десанта» в муниципалитетах Прикамья проверили ход работ на важных для жителей социальных объектах.

В Большесосновском муниципальном округе группа «Партийного десанта» посетила обновленное учреждение почтовой связи. Ремонт провела опытная строительная фирма ООО «ПСК — ГРУПП», реализовавшая не один масштабный проект.

Снаружи здание почтового отделения обшито сайдингом, залита новая отмостка, есть пандус для приема товара. В помещение оборудован доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работники почты говорят, что стало комфортнее работать, а жителям округа удобнее получать услуги.

Одну из основных строительных площадок Кунгура посетили председатель Думы Кунгурского муниципального округа Сергей Крохалев с представителями администрации. Строительство жилого дома под переселение из аварийного жилья на улице Свердлова, 31 идёт хорошими темпами. На объекте трудятся более 70 работников. В доме будет 221 квартира. Жилая площадь новостройки составит более 8 тысяч квадратных метров. Подрядчик — строительная компания «Парма». Срок сдачи — осень 2024 года. Расселение аварийного жилищного фонда ведётся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициатором которого является президент РФ Владимир Путин.

— «Благодаря строительству этого дома мы решим вопрос с расселением всех кунгуряков, которые проживают в неприватизированных квартирах жилого фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года», — отметил Сергей Крохалев.

— «Работы ведутся согласно плана-графика, без срывов. На сегодняшний день завершаем работы по каркасу здания. По плану должны это сделать к марту, но, думаю, что уже в феврале управимся. Параллельно идёт остекление, кладка наружных стен и иные работы», — рассказал руководитель ООО «Парма» Алексей Кугаевский.

В Нытвенском городском округе секретарь местного отделения партии Ринат Хаертдинов в составе «Партийного десанта» проконтролировал работы на строительству многоквартирного жилого дома. Дом предназначен для переселения граждан из аварийного жилья.

«Несмотря на крепкие морозы, работы на стройке не прекращаются. И хотя низкие температуры не позволяют проводить кладочные работы, строители не сидят без дела. Сегодня, например, принимают новые материалы», — поделился глава округа.

В Добрянском городском округе «десантники» проверили выполненные работы в здании объекта культурного наследия «Училище женское». Здесь проводились реставрационные работы.

В Губахинском округе депутаты Думы совместно с представителями администрации осмотрели придомовые территории многоквартирных домов по проспектам Ленина и Октябрьского, улицам Кирова, Космонавтов и Дегтярёва, зашли в подъезды и пообщались с жителями. Больше всего людей волнует плохая подсыпка дорог — а где-то и ее отсутствие — и тротуары в округах, уборка от снега и наледи заездов во дворы, расчистка парковок.

В Чайковском городском округе «Партийный десант» в составе депутатского корпуса, членов местного отделения партии «Единая Россия» и сторонников, сотрудников администрации округа организовал выезд с целью мониторинга проведенных работ в Драмтеатре. Руководитель Мария Картазаева провела экскурсию по театру, рассказала про этапы ремонта, о приобретении звукового и светового оборудования.

В Юсьвинском муниципальном округе организован выезд на строительство очистных сооружений в с. Юсьва. Строительство идёт по плану, в установленные сроки подрядчик укладывается.

Напомним, проект «Партийный десант» стартовал в июле 2022 года. В рамках проекта активисты «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Они проводят мониторинг готовности социально значимых объектов в территориях, проверяют качество и сроки работ и получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.

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