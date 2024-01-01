Скончался преподаватель юрфака Пермского госуниверситета Виталий Керженцев Поделиться Твитнуть

Виталий Керженцев

ПГНИУ

В Перми скончался кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной работы и конфликтологии юридического факультета ПГНИУ Виталий Керженцев. Об этом сообщили в пресс-службе вуза и от имени всех сотрудников университета выразили искренние соболезнования родным и близким учёного.

Виталий Керженцев родился 11 апреля 1941 года в Перми. После школы пошёл работать на завод им. Ленина. В 1976 году был зачислен в аспирантуру Пермского государственного университета по направлению «История КПСС», в 1979-м стал ассистентом на кафедре научного коммунизма. В 1981 году получил степень кандидата исторических наук. С 1992 года пришёл работать на кафедру социальной работы и конфликтологии. За всё время написал и опубликовал более 100 научных работ.

«Более 30 лет своей жизни Виталий Сергеевич отдал кафедре социальной работы и конфликтологии юридического факультета. За его интересные лекции по социологии, общей конфликтологии, конфликтологии в социальной работе и др. его уважали и ценили студенты. Им нравилось не только содержание и доступность материала, но и умение преподавателя придать занятию творческий характер», — говорится в некрологе.

Гражданская панихида состоится 22 февраля в 12.20 по ул. Грачёва, 12.

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