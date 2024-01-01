В Прикамье выявили 22 компании с признаками нелегальной финансовой деятельности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2023 году Банк России выявил на территории Пермского края 22 компании с признаками нелегальной финансовой деятельности. В сравнении с предыдущим годом, количество таких компаний сократилось на одну. Все данные организации выдавали займы населению, однако они не были зарегистрированы в реестрах легальных участников финансового рынка. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Как отметил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков, так называемые черные кредиторы зачастую скрывают свою деятельность, выступая в роли ломбардов или комиссионных магазинов, и осуществляют свою работу на рынке без необходимого разрешения со стороны регулятора. Кроме того, они часто нарушают права клиентов, изменяя условия договора в одностороннем порядке или продавая заложенное имущество без согласия граждан.

Для того чтобы избежать потери имущества, заимствованного в качестве залога, перед заключением договора необходимо удостовериться, что организация отсутствует в списке компаний, осуществляющих нелегальную деятельность. Также на сайте Банка России, в разделе «проверить финансовую организацию», можно проверить легальность участника финансового рынка.

В целом, по всей стране в 2023 году Банк России выявил 5,7 тыс. нелегальных компаний, что составляет почти 16% прирост по сравнению с предыдущим годом. В числе нелегальных компаний было обнаружено 1,8 тыс. черных кредиторов, почти 3 тыс. финансовых пирамид и 1 тыс. нелегальных участников рынка ценных бумаг.

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