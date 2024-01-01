Водный курорт в Камской долине Перми построят к 2026 году Инвестором выступает ООО «ЮГА-Пермь» Поделиться Твитнуть

В пресс-службе Пермской городской думы подтвердили, что в Перми в ближайшие десять лет может появиться оздоровительный комплекс с пляжной и парковой зоной на правом берегу Камы. Первый этап масштабного проекта — «Развитие мест отдыха у Камы» предлагается реализовать за счёт внебюджетных источников. Инвестором выступает ООО «ЮГА-Пермь», в проекте участвуют городская и районная администрации, правительство Пермского края. Объём финансирования составляет порядка 2,2 млрд руб.

К 2026 году планируется ввести в строй здания водного комплекса и гостиницы и войти в поэтапное открытие места массового отдыха у воды и природного парка. Проект рассчитан до 2035 года.

О том, что на городском пляже Перми в Ленинском районе собираются построить открытые бассейны и SPA-комплекс, стало известно в январе 2023 года, в марте определился инвестор. Он объявил о намерении построить на пляже четырёхэтажную гостиницу на 120 номеров и двухэтажный термальный комплекс с пропускной способностью 2,8 тыс. чел. в сутки. Гостиница будет возведена на участке площадью 4,4 тыс. кв. м, комплекс — на участке 5,7 тыс. кв. м. В его состав войдут внутренний бассейн с банями, ресторан, лобби-бар, физкультурно-оздоровительный комплекс, наружный бассейн, детская зона и водные аттракционы.

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