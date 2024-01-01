Объявлен сбор помощи радиожурналисту из Перми Раисе Маматовой Она находится в отделении паллиативной терапии Поделиться Твитнуть

Раиса Маматова

ВКонтакте

Известная пермская радиожурналистка и ведущая Раиса Маматова больше двух недель лежит в отделении паллиативной терапии МСЧ № 3 Перми. Ей нужна круглосуточная сиделка, на оплату услуг которой необходимы средства. Об этом в соцсетях написала журналист Татьяна Черепанова и призвала неравнодушных людей оказать посильную помощь.

Черепанова сообщила, что состояние коллеги тяжёлое, стадия болезни терминальная: «Помочь можно, переведя посильную сумму на номер её карты». Её реквизиты она опубликовала в посте на своей странице ВКонтакте.

Раиса Маматова много лет вела на краевом радио такие популярные передачи, как «Наследие», «Зелёная волна», «История в лицах». Маматова — победитель многих всероссийских и краевых журналистских конкурсов: «Экология России», «Природа и человек», «Щит России», имени Аркадия Гайдара.

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