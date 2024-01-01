Передовая инженерная школа Пермского Политеха получила на развитие 220 млн рублей Распределение грантов прошло в Москве при участие главы федерального Минобрнауки Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой ПНИПУ

В Москве состоялось заседание Совета по грантам на оказание господдержки на создание и развитие передовых инженерных школ (ПИШ) под председательством главы федерального Минобрнауки Валерия Фалькова. ПИШ Пермского Политеха «Высшая школа авиационного двигателестроения» (ВШАД) получит финансирование на развитие в сумме 220,9 млн руб. Об этом сообщили в вузе.

Директор передовой инженерной школы «Высшая школа авиационного двигателестроения» Тимур Абляз рассказал, что организация учебного процесса в ПИШ ВШАД выстроена путём погружения студентов в решение научно-исследовательских и опытно-технологических задач совместно с индустриальными партнерами.

«Создаются образовательные фабрики, в полном объёме повторяющие производственные площадки индустрии. Погружение в технологический процесс стирает этап перехода студента из университета в предприятие. Формируется кадровый конвейер», — говорит Абляз.

Одним из ключевых индустриальных партнеров ПИШ Пермского Политеха является АО «ОДК-Авиадвигатель». По словам первого заместителя управляющего директора — генерального конструктора, начальника опытно-конструкторского бюро АО «ОДК-Авиадвигатель» Тахира Хайрулина, ПИШ — это способ получить подготовленных специалистов, которых не нужно переучивать.

В планах для передовой инженерной школы Пермского политехнического университета содержится ряд важных инициатив, таких как создание шести новых образовательных программ магистратуры. Кроме того, планируется открытие нового здания, расположенного рядом с центром «Сириус», что обеспечит синергию образовательных пространств для молодежи и создание новых лабораторий. Новым направлением является также расширение сетевого взаимодействия с другими регионами и участие в формировании совместной научно-образовательной повестки в рамках пермского межвузовского кампуса. Важным шагом будет также внедрение сквозных опорных дисциплин в образовательные программы, которые будут полезны студентам всех специальностей Пермского политехнического университета. Наконец, будет активно развиваться молодежное проектно-технологическое бюро с целью решения текущих задач индустрии.

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