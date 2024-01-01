Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В ЦВЗ Перми покажут «ископаемый» фарфор, а в Москве – пермский кукольный спектакль Краевой минкульт распределил гранты среди организаций культуры Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Центр по реализации проектов в сфере культуры объявил результаты конкурсов творческих проектов, направленных на развитие профессиональных учреждений культуры — музеев, театров и библиотек.

На конкурс музейных проектов поступило 26 заявок, из которых грантовую поддержку получили девять.

Музей истории Пермского университета этой осенью представит на площадке Центрального выставочного зала выставочный проект по итогам археологических раскопок в Перми «Блюдечко с голубой каёмочкой». В экспозиции — фарфоровые и фаянсовые предметы XVIII — начала XX вв.

Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова создаст выставку «Корпус художников», посвящённую локальному феномену: в 1990-е годы «Корпус художников» организовал преподаватель березниковского художественного училища Леонид Ефимович Плесовских, который объединил вокруг себя молодых авторов, ставших ядром художественного сообщества города.

В 2024 году исполняется 100 лет со дня рождения Виктора Астафьева. Чусовской музей к этой дате обновит экспозицию Литературного музея, сделав акцент на историю семьи писателя.

Музей-заповедник «Сользавод» в Соликамске откроет новое творческое пространство «Арт-Солонка», которое будет использоваться для выставок с участием экспонатов из фондов музея, а также для проведения мастер-классов и специальных событий.

Передвижную выставку по палеонтологии и геологии Пермского края «Путешествие к центру Земли» представит Губахинский городской историко-краеведческий музей.

Карагайский краеведческий музей воплотит в жизнь проект «Афкула: город-загадка», который представит Рождественский археологический комплекс — одно из самых крупных средневековых городищ на территории Пермского края — в виде масштабной панорамы.

Ильинский краеведческий музей обратится к истории торговых отношений и предпринимательства в селе. В рамках проекта «От лотка до солидного капитала» будет создан мобильный экспозиционный модуль, включающий в себя выставочные конструкции, интерактивный игровой элемент и место для размещения экспонатов.

Кочёвский музей этнографии и быта займется работой над выставкой «Декоративно-прикладное искусство северных коми-пермяков» на основе экспонатов из фондовой коллекции.

Чайковский историко-художественный музей представит интерактивную экспозицию «Культура экологии» с зоной для экологических исследований.

В конкурсе гастрольных проектов театров Пермского края поддержку получили 11 заявок из 15 полученных.

Лысьвенский театр драмы побывает с гастролями в Перми и Добрянке со спектаклями «Старый башмак» (6+), «То самое» (12+) и «Москва-Петушки» (18+).

«Балет Евгения Панфилова» выступит в Лысьве, Кудымкаре, Добрянке и Чайковском с балетами «Толстой»(12 +) и «Ромео и Джульетта» (16 +).

С гастролями в городах Пермского края выступят также пермский театр «Карабаска», камерный драматический театр «Доминанта» (Губаха) и театр «Бенефис» (Березники). Пермский театр юного зрителя покажет в Лысьве новые постановками «Золушка» (6+), «Дубровский» (12+) и «Старушка на миллион» (18+), а театр «Туки-Луки» планирует устроить десять показов театрально-познавательной программы «Театр на колёсах» (0 +) в Соликамском и Красновишерском районах.

С концертными турами по Пермскому краю отправятся пермский ансамбль песни и танца «Ромэн», добрянский ансамбль песни и танца «Прикамье» и детский ансамбль народных инструментов «Уральский сувенир» из Гремячинска.

Пермский театр кукол стал единственным театром, который в этом году получил грант на поездку в столицу. Он будет представлять Пермский край в Москве на одиннадцатом фестивале театра для детей «Детский Weekend» со спектаклем «Мой папа — птиц» (6 +) по одноименному литературному произведению Дэвида Алмонда.

На конкурс для библиотек поступило 59 заявок, поддержку получили 15 проектов из самых разных населённых пунктов региона — от Краснокамска до села Буб. Среди проектов — интерактивные акции для детей и подростков, литературные фестивали и краеведческие исследования. Так, Лысьвенская библиотечная система разработает интерактивную карту, на которой будут отмечены все мемориальные доски на территории Лысьвенского городского округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.