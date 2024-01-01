Екатерина Артёмова Филиал «ПМУ» в 2023 году увеличил объём выпуска продукции на 4% Основную долю произведённой продукции составили карбамид и аммиак Поделиться Твитнуть

Фото: филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

В 2023 году филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» произвёл 826 тыс. тонн товарной продукции, что на 4% больше, чем годом ранее. Об этом на пресс-конференции сообщил директор филиала Алексей Аверьянов.

Основную долю выпущенной продукции составили карбамид и аммиак — 661 тыс. тонн (80% от общего объёма) и 136 тыс. тонн (16%) соответственно. Объём производства восстановителя оксидов азота AUS32, который филиал начал выпускать в 2022-ом, достиг 29 тыс. тонн. Также в октябре прошлого года предприятие восстановило замороженное несколько лет назад производство углекислоты. По итогам 2023-го объём её производства составил 90 тонн.

В текущем году в филиале ожидают небольшого снижения выпуска товарной продукции. Алексей Аверьянов пояснил, что это связано с предстоящим остановочным ремонтом. Производство карбамида планируется остановить на 32 суток, производство аммиака — на 35.

Основными рынками сбыта продукции для филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» остаются Россия и страны СНГ. Также предприятие осуществляет поставки в страны Карибского бассейна, Южную Америку, Турцию, Индию и страны Африки.

По словам Алексея Аверьянова, в США и страны Европы группа «Уралхим», как и другие крупные производители удобрений, тоже продолжает отправлять продукцию. Однако эти направления изначально не были основными рынками сбыта для предприятий холдинга. Сейчас, по его словам, из-за перестройки логистики и сложностей с финансовыми расчётами объём поставок туда ещё сократился, однако отгрузки продолжаются.

«Ни одна недружественная страна, включая американцев, не оставила удобрения под санкциями. Поэтому поставки в недружественные страны — США, Германию, Польшу, Грецию, по сути, всеми холдингами сохранились, не только «Уралхимом». Конечно, они сильно уменьшились, но так как продукция не находится под санкциями, в целом поставки в небольших объёмах продолжаются. При этом серьёзно изменилась логистика, возникает много проблем с оплатой и страхованием международных перевозок. Раньше покупатели оплачивать продукцию по факту, сейчас мы не готовы так работать. Недружественные страны в свою очередь не готовы платить аванс без гарантии поставки. Взаимодействие происходит очень сложно», — рассказал директор филиала «ПМУ».

Филиал «ПМУ» (ранее АО «Минеральные удобрения) является одним из крупнейших производителей азотных удобрений Урала и Западной Сибири. В состав группы «Уралхим» предприятие вошло в 2012 году. В 2017-ом оно прошло реорганизацию: прекратило существовать в качестве самостоятельного юрлица и присоединилось к «Уралхиму» как филиал «ПМУ».

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