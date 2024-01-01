В Перми открылся центр подбора персонала «Уралкалия» Поделиться Твитнуть

В Перми в торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада» состоялось торжественное открытие центра подбора персонала компании «Уралкалий».

Основная задача центра — трудоустройство в компанию новых сотрудников. Жителям и гостям города будут предложены разные варианты работы: вахтовым методом и с учетом релокации — переезда на новое место жительства.

Офис, оформленный в фирменном стиле «Уралкалия», расположен на втором этаже торгово-развлекательного центра. При входе каждого соискателя встречает специалист по подбору персонала, рассказывает о компании, производстве, открытых вакансиях и социальных гарантиях.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— Открывая центр по подбору персонала в столице края, «Уралкалий» становится ближе к потенциальным сотрудникам. Для нас главный приоритет в работе — люди. Именно от их квалификации и профессионализма зависит общий успех компании. Теперь любой желающий может прийти в центр, получить ответы на свои вопросы и узнать о работе на одном из крупнейших предприятий Верхнекамья.

Режим работы центра подбора персонала компании «Уралкалий» соответствует работе «iMall Эспланада»: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00 часов. Телефон для справок 8 912 59 065 39.

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