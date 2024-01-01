На улице Локомотивной в Перми в течение месяца трижды поменяют схему движения Поделиться Твитнуть

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В Перми на ул. Локомотивной в районе тоннеля под Транссибирской магистралью со стороны ДКЖ временно изменится схема движения всех видов транспорта. Об этом сообщили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края».

В ведомстве пояснили, что на участке будут проводиться работы по устройству водопропускной трубы в рамках строительства автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» на участке от примыкания ул. Папанинцев, ул. Барамзиной и 2-й Шоссейной ул. до пл. Гайдара.

Отмечается, что изменения будут вводиться в течение ближайшего месяца три раза.

Так, на первом этапе изменения вводятся с 24 февраля по 9 марта 2024.

Второй этап будет с 9 по 18 марта. Планируемые изменения указаны на рисунке.

На третьем этапе изменения будут действовать с 18 по 29 марта.

Подрядчику работ поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. «Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и быть внимательнее на дороге», — сообщили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края».

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