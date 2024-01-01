Максим Артамонов В Перми полиция ищет потерпевших от действий мошенника из турфирмы Сумма ущерба составила 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Управление МВД России по Перми

Пермские полицейские ищут пострадавших от действий недобросовестного сотрудника туристического агентства. Об этом сообщили в Управлении МВД России по Перми.

В отделе полиции № 6 (дислокация Ленинский район) расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении пермяка 1984 года рождения.

По данным правоохранителей, в 2023 году в офисе турфирмы, который находился на Комсомольском проспекте, 87, были с клиентами были заключены на приобретение туристических путёвок, однако сотрудник не выполнил обязанности по бронированию и оплате тура.

По данным из открытых источников, речь идёт о турагентстве Paradise.

Сейчас потерпевшими по уголовному делу признаны девять человек. Сумма ущерба составляет более 1 млн руб.

В полиции обращаются к горожанам, которые пострадали от действий злоумышленника, просят сообщить по телефонам 8-922-302-18-05 или 02 (с мобильного — 102).

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