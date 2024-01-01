Екатерина Артёмова В небе над Пермью можно будет увидеть полёт МКС Период её видимости над городом продлится до 1 марта включительно Поделиться Твитнуть

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В ближайшие дни жители Перми смогут наблюдать полёт Международной космической станции (МКС). Как сообщили в Пермском планетарии, период видимости МКС над городом начался 18 февраля и продлится до конца следующей недели.

Если орбита МКС существенно не изменится, то её полёт можно будет увидеть на юго-западе города в следующие даты и время: 22 февраля в 07:47, 24 февраля в 07:46, 26 февраля в 07:45, 28 февраля в 07:45 и 1 марта в 07:44.

МКС — пилотируемая орбитальная станция. Она используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс и эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время. Это совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция.

До этого период видимости МКС в Перми, по данным городского планетария, был в ноябре 2023 года.

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