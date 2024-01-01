Скончался преподаватель пермского госуниверситета Сергей Лутманов Поделиться Твитнуть

Сергей Лутманов

ПГНИУ

В Перми скончался кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной и экспериментальной механики (механики и математического моделирования) механико-математического факультета ПГНИУ Сергей Лутманов. Об этом сообщили в пресс-службе университета и выразили соболезнования родным и близким учёного.

Сергей Викторович родился в 1951 году в Перми. Окончил школу № 77, отучился на механико-математическом факультете ПГУ и стал инженером и старшим научным сотрудником в НИИУМС. Ещё будучи студентом третьего курса, Лутманов увлёкся идеями и проблемами теории оптимального управления и дифференциальных игр, которым посвятил свою дальнейшую учебную и научную деятельность. Во время преддипломной практики в Институте математики и механики РАН (Екатеринбург) в 1973 году ему было предложено поступить в аспирантуру к академику Красовскому. После успешного окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации Сергей Викторович вернулся в Пермь. В 1983 году он перешёл на работу в университет, где стал преподавать на кафедре механики и процессов управления.

«Более 40 лет своей жизни Сергей Викторович отдал мехмату нашего университета. Он автор и соавтор более 100 научных и учебно-методических публикаций. Сергей Викторович активно участвовал во всех направлениях кафедральной, факультетской и университетской жизни. Долгие годы был тренером и руководителем команды студентов-механиков, неизменно успешно выступавшей на всероссийских олимпиадах по теоретической механике, был председателем профсоюзной организации, заместителем декана по научной работе, членом учёного совета мехмата, членом редколлегии научного сборника «Проблемы механики и управления», — рассказали в ПГНИУ.

Сергей Лутманов награждён многочисленными почётными грамотами, медалью Эйлера «За заслуги» и званием "Почётный работник ВПО РФ".









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