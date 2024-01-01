В Пермском крае ПЦБК начала проект, посвящённый трудовым династиям В апреле компания отмечает 65-летие Поделиться Твитнуть

Для Пермской целлюлозно-бумажной компании 2024 год станет юбилейным — 29 апреля предприятие отметит 65 лет. В связи с этим на предприятии стартует уникальный проект «Поколения ПЦБК. Мы вместе», посвящённый чествованию трудовых династий и приуроченный к Году семьи в России.

На прошлой неделе Владимир Путин поддержал инициативу рабочих учредить госнаграды для трудовых династий. Достояние любого предприятия — это люди, поскольку именно они дают жизнь новым заводам, передают знания и традиции. И новый проект ПЦБК рассказывает о семьях, чьи судьбы связаны с компанией.

«В жизни каждого человека самое главное — это его семья, дети и близкие. У нас на ПЦБК трудятся сотни династий, и нам важно, чтобы дети и внуки сотрудников приходили работать на производство. Мы понимаем, что главный ресурс — это наши люди. Проект станет отличной возможностью рассказать 65-летнюю историю предприятия голосами тех работников, которые были вместе с комбинатом всё это время, внесли большой вклад в его становление и развитие», — отметил генеральный директор компании Юрий Марков.

Пресс-служба ПЦБК

Одной из участниц проекта стала трудовая династия Ватрубиных. Общий стаж деятельности семьи в компании составляет свыше 110 лет. Начальник отдела подготовки заказов гофропроизводства Ольга Ватрубина рассказала, что её родители, Виктор Ильич и Алевтина Николаевна, приехали на Пермский ЦБК в 1965 году. В то время комбинат работал шестой год. Виктор устроился слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике, принимал участие в запуске бумагоделательной и картоноделательной машин. За 50 лет трудовой деятельности внёс свыше 10 рацпредложений, в том числе по автоматизации процессов. Его жена прошла путь от контрольного мастера и инженера-химика до начальника центральной производственной лаборатории. Она занималась разработкой методики для проверки качества продукции, оснащением лабораторий, внедрением передового опыта других предприятий СССР.

Супруги принимали активное участие в спортивной и общественной жизни компании, состояли в профкоме. Алевтина Ватрубина была депутатом районного и городского советов, а Виктор Ватрубин — председателем цехкома и членом местной добровольной народной дружины.

Детство и студенческие годы их дочери Ольги Ватрубиной были тесно связаны с предприятием, и после учёбы она устроилась в ПЦБК. Сегодня под её началом работают инженеры, конструкторы и дизайнеры. Трудовую династию продолжает и её дочь, Мария Гилёва, на должности менеджера отдела продаж.

Пресс-служба ПЦБК

В рамках проекта сотрудники ПЦБК поделятся историями своих семей. Весной планируется организовать большую экспозицию с фотографиями трудовых династий.

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