Екатерина Артёмова Сбербанк продаёт два своих офиса в Перми Общая цена помещений составляет 33,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

ПАО «Сбербанк» выставило на торги два своих офиса в Перми. Соответствующие извещения опубликованы на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Один из офисов площадью 283,7 кв. м находится по ул. Юрша, 62. Помимо него в лот входит 951/10 000 доли в праве собственности на земельный участок под зданием, общая площадь которого составляет 3,9 тыс. кв. м. Начальная цена этого имущества — 21,7 млн руб. Второй офис занимает встроенное помещение площадью 179,9 кв. м в здании по ул. Карпинского, 107. Его начальная цена составляет 12,2 млн руб.

Торги будут проходить в форме английского аукциона на повышение цены. Аукцион по продаже первого офиса назначен на 22 марта, по продаже второго — на 25 марта.

На площадке «Сбербанк-АСТ» размещены также извещения об аукционах на право заключения договора аренды этих помещений. Начальная цена договора аренды офиса по ул. Юрша, 62 составляет 253,6 тыс. руб. в месяц, офиса по ул. Карпинского, 107 — 156,5 тыс. руб. в месяц. Эти аукционы пройдут чуть раньше торгов по продаже данной недвижимости — 18 и 20 марта соответственно.

Оба помещения принадлежат Сбербанку на правах собственности. В них расположены отделения банка для обслуживания клиентов и круглосуточно работающие банкоматы. По данным «Яндекс Карт», и тот, и другой офис в настоящий момент открыты.

Всего, по информации картографического сервиса, у Сбербанка в Перми сейчас 54 отделения и 175 банкоматов.

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