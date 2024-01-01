В Перми прошли Чемпионат и Первенство края по плаванию Поделиться Твитнуть

С 14 по 16 февраля в Перми прошли Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию. Их проведение поддержали «Уралхим» и «Уралкалий».

341 спортсмен из 13 территорий края боролись в спортивном комплексе «Олимпия» за право представлять регион на окружных и всероссийских стартах. Чемпионами по числу золотых медалей стали: Дарья Копылова (Оса) и Владимир Сунцов (Губаха) — по девять золотых наград, Кира Манохина — восемь золотых медалей.

Алексей Аверьянов, президент ОО «Федерация плавания Пермского края», директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— За последние три года это максимальное число участников. Среди них 11 мастеров спорта и один мастер спорта международного класса. Мы видим общий рост уровня спортсменов. Если раньше для этих соревнований достаточно было иметь третий спортивный разряд, то в этом году нужен уже как минимум второй. Таким образом, благодаря усилению конкуренции улучшаются и результаты сборной Пермского края на соревнованиях более высокого уровня.

Борьба за призы Первенства развернулась в двух возрастных подгруппах: юноши и девушки (14 — 15 лет) с уровнем подготовки не ниже III спортивного разряда и юниоры и юниорки (16 — 18 лет) с уровнем подготовки не ниже II спортивного разряда. В рамках Чемпионата соревновались мужчины и женщины 14 лет и старше с уровнем подготовки не ниже II спортивного разряда. Заплывы проходили на дистанциях от 50 до 1 500 метров в индивидуальных видах программы и четырех эстафетах. В общей сложности было разыграно 132 комплекта наград.

Кира Манохина, мастер спорта, бассейн «Олимпия-Пермь», победитель соревнований на дистанциях 50 и 100 м на спине, 50 и 100 м вольным стилем, в эстафетах 4х100 м вольным стилем и комплексным плаванием:

— Половину своей жизни я занимаюсь плаванием, уже пошел седьмой год. Для меня это смысл жизни, неотъемлемая часть меня. Мой лучший результат на данный момент — 55,90 на эстафете Игр стран СНГ в Беларуси. Наверное, в этом году будем приближаться к нормативу Мастера спорта международного класса, но главная цель сейчас — медали на Чемпионате России.

Организаторами Чемпионата и Первенства Пермского края по плаванию выступили Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края» и спорткомплекс «Олимпия-Пермь».





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