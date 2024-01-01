В Перми ликвидировали автохолдинг с долгом более 1,2 млрд рублей Ранее «Экс Авто» был крупнейшим дилером в краевом центре Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края принял решение завершить процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Экс Авто». Определение в полном объёме и в резолютивной части не опубликовано. На данные, опубликованные в ЕФРСБ, обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье», напомнив, что ранее, в ноябре 2023 года, завершение процедуры было утверждено комитетом кредиторов.

На Федресурсе объявлено о том, что компания «Экс Авто» сумела погасить всего лишь 558,5 млн руб. из общей задолженности в размере 1,7 млрд руб. Конкурсный управляющий Мария Булатова заявила, что требования кредиторов, которые не были удовлетворены из-за недостатка активов, считаются погашенными.

В 2015 году автохолдинг «Экс Авто» Алексея Ярушина был объявлен банкротом. До кризиса «Экс Авто» являлся крупнейшим дилером в Перми, представлявшим 12 брендов. Позднее Алексей Ярушин и его сын Иван провели процедуру личного банкротства. Общая сумма задолженности компании превышала 1,5 млрд руб., в том числе задолженность перед Сбербанком оценивалась в 501 млн руб. Большинство крупных объектов недвижимости бывшего холдинга было реализовано на торгах.

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