Максим Артамонов Минздрав сообщил о напряжённой эпидемической ситуации в Березниках Ежедневно в местную поликлинику с признаками гриппа обращаются 1300 пациентов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Березниках Пермского края из-за напряженной эпидситуации значительно выросла нагрузка на педиатров. В городе в последние недели наблюдается резкий рост заболеваемости. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

В ведомстве отмечают повышенную заболеваемость детей острыми респираторными заболеваниями и гриппом — ежедневно за медпомощью в поликлинику обращаются свыше 1 300 пациентов. На приёмах в детских поликлиниках средняя нагрузка на одного врача составляет около 60 детей, а штатное количество вызовов и приёмов превышено в 3,5 — 4 раза.

К краевой больнице имени Вагнера прикреплены почти 30 тыс. детей в возрасте от 0 до 17 лет. В амбулаторном звене организованы 4 педиатрических отделения (35 участков). Работают 18 врачей-педиатров и три фельдшера, укомплектованность участковыми специалистами составляет 60%. Зачастую это приводит к очередям.

По словам заместителя главного врача по педиатрии Эльвиры Рыбиной, врачи детских поликлиник сейчас ведут приёмы до последнего пациента. Также они обслуживают абсолютно все вызовы на дому.

«У доктора бывает по 40 вызовов в день плюсом к амбулаторным приёмам, и пока все дети не будут осмотрены, врач домой не уходит. У нас есть участки, где на данный момент отсутствует участковый педиатр. В таких случаях мы привлекаем фельдшеров детских дошкольных образовательных учреждений. Они нам очень помогают. Но при общей острой нехватке педиатрических кадров этого, к сожалению, мало. К тому же врачи тоже люди, и тоже болеют и уходят на больничный», — рассказала Эльвира Рыбина.

Она также отметила, что на повторный приём педиатр приглашает ребёнка на определённое время, чтобы избежать его контакта с только что заболевшими детьми. Пациенты с острой формой заболевания ОРВИ обслуживаются только на дому.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время заболеваемость пойдет на спад, а учреждения амбулаторно-поликлинического звена вернутся к штатной работе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.