Алёна Бронникова Рядом со Стахановской в Перми появится ещё одна новостройка Проект прошёл экспертизу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми проект строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке по ул. Красных Командиров, 6 в Индустриальном районе получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом свидетельствует информация, опубликованная 19 февраля на сайте ЕГРЗ.

Застройщиком объекта и разработчиком проектной документации является пермская компания ООО «Клевер Прм». В качестве экспертной организации, выдавшей заключение, выступает московское ООО «Сегмент Эксперт».

Территория будущего дома находится в активно развиваемом районе, недалеко от ул. Стахановской. Рядом построены новые многоквартирные дома Bright life и «Клён», возводятся «Все свои» и «Альфа дом на Малой, 6».

ООО «Клевер Прм» зарегистрировано в 2018 году. По данным сайта checko.ru, учредителем и директором является предприниматель Аркадий Жариков. Основной вид деятельности организации — деятельность в области архитектуры. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании за 2022 год составила 41,7 млн, чистая прибыль — 1,3 млн руб. Согласно информации на официальном сайте «Клевер Прм», компания занимается разработкой проектной и рабочей документацией. Среди реализованных в Перми проектов — жилые дома «Пушкин», «Зенит», «Родной» и др.

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