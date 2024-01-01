Алёна Бронникова В Прикамье раскрыто убийство 20-летней давности Дело направлено в суд Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

СКР по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела по факту преступления, совершённого в Краснокамске в декабре 2001 года. Согласно информации ведомства, спустя более 20 лет следователям совместно с полицией удалось получить доказательства причастности ранее судимого мужчины к убийству беспомощного пенсионера.

«Мужчина, находясь в квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов Краснокамска, будучи в состоянии алкогольного опьянения совершил нападение на престарелого хозяина квартиры, находящегося в беспомощном состоянии, нанеся потерпевшему множественные удары топором», — сообщает пресс-служба краевого следственного комитета.

После совершения преступления мужчина похитил денежные средства пенсионера и скрылся. Пострадавший скончался от полученных телесных повреждений.

При расследовании уголовного дела следователи допросили более 15 свидетелей и произвели показания на месте, провели свыше 10 судебных экспертиз. Выводы в совокупности с остальными доказательствами позволили предъявить обвинение в совершении особо тяжкого преступления неоднократно судимому ранее жителю Краснокамска. В данный момент подозреваемый отбывает наказание в исправительном учреждении за совершение аналогичных преступлений.

За преступление 2001 года мужчине вменяется обвинение по пп. «в» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряжённое с разбоем). Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Преступнику грозит наказание в виде длительного лишения свободы вплоть до пожизненного.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.