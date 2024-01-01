Филиал «Азот» подвел итоги благотворительной деятельности за 2023 год Поделиться Твитнуть

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в 2023 году направил на финансирование благотворительных и социальных программ 108 млн рублей.

При финансовой поддержке предприятия реализованы проекты в сфере экологии, образования, культуры и спорта. В рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту» филиал «Азот» уже много лет поддерживает федерацию плавания в Пермском крае. В 2023 году ведущие пловцы Прикамья на окружных, российских и международных стартах завоевали 83 медали: 31 золотую, 26 серебряных, 26 бронзовых. Это почти в два раза больше наград, чем годом ранее (43 медали).

В «Азоте» ежегодно проводится комплексная спартакиада среди сотрудников подразделений по 19 видам спорта. С 2023 года была введена новая дисциплина — кроссфит. Сборные команды филиала по разным видам спорта принимают участие в Спартакиаде работников химических предприятий Пермского края, в Пермском международном марафоне, в Спартакиаде трудящихся Пермского края, в городских соревнованиях.

Предприятие традиционно поддерживает культурно-спортивный центр «Азот» (КСЦ), который посещают не только его сотрудники, но и жители города. КСЦ объединяет три важных социальных объекта города Березники: Дворец культуры им. Ленина, Дом спорта «Азот» и лыжную базу. На объектах КСЦ «Азот» в рамках программы «Уралхим» — детям» осуществляется поддержка одаренных детей, развитие детского спорта, организация различных мероприятий. У детей сотрудников есть возможность бесплатно посещать детские творческие коллективы в ДК им. Ленина, спортивные секции в Доме спорта «Азот». Выделяются средства для участия в конкурсах, фестивалях и соревнованиях.

В «Азоте» осуществляет деятельность Совет активной молодежи «Лига лидеров», одно из ключевых направлений которого — волонтерство, оказание помощи Совету ветеранов предприятия и пожилым людям. По инициативе Совета был реализован эколого-просветительский проект «уДОБРяй!». Молодежь «Азота» рассказывала воспитанникам образовательных учреждений как удобрять землю, выращивать цветы, бережно относиться к родному краю, к себе, к людям. Кроме того, было проведено озеленение территорий учреждений и городских площадок, проведение субботников, развлекательно-познавательных программ, миссий помощи и т.д. В проекте приняли участие 10 детских садов и три школы города. Всего порядка 1 000 человек.

Филиал «Азот» на регулярной основе взаимодействует с Березниковским политехническим техникумом (БПТ), Березниковским филиалом Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ), Соликамским горно-химическим техникумом, Томским политехническим университетом и другими учебными заведениями, оказывает финансовую поддержку в развитии материально-технической базы учебных заведений, назначает студентам именные стипендии за успешную учебу и активную научную деятельность.

Ежегодно филиал «Азот» осуществляет меры социальной поддержки ветеранской организации, в которой состоят более 2 000 человек В 2023 году было выделено 16 млн рублей на выплаты ежеквартальной материальной помощи, помощь в оказании медицинских услуг, культурно-массовых и спортивных мероприятий и других.





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