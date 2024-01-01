Максим Артамонов В соцсетях Перми набирает популярность фотография с лосем у дверей автобуса Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Пермский край

В пермских пабликах и telegram-каналах завирусилось фото с лосем, который стоит у передней двери автобуса. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Как отмечает издание, в первом сообщении в telegram-канале «Пермский край» утверждается, что снимок был сделан в Прикамье.

На фотографии видна остановка общественного транспорта, автобус и стоящий перед ним лось. Он смотрит на закрывшиеся двери автобуса.

«В Пермском районе лося не пустили в автобус из-за отсутствия денег. Изверги», — говорится в посте с фотографией.

На какой именно остановке сделан снимок, определить невозможно, но виден номер автобуса. Сама фотография быстро распространилась по соцсетям. По данным издания, результаты поиска показывают, что фотография появилась ещё два года назад, и первыми её разместили сайты и паблики Костромы. На тот момент ещё действовали ограничения по коронавирусу, и фотография с животным, которое стоит у входа в автобус, стала мемом.

Подписи к фотографии тоже были ироническими: «Без маски не пустили», «В Костроме лося без QR-кода не пустили в автобус».

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