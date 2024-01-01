Соликамское МУП «Теплоэнерго» оштрафовано на 2,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

Пермское УФАС оштрафовало соликамских теплоэнергетиков за нарушение Закона о защите конкуренции: МУП «Теплоэнерго» злоупотребило доминирующим положением на рынке услуг теплоснабжения.

Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, теплоснабжающая организация необоснованно отказалась допустить в эксплуатацию оборудование для учёта тепловой энергии в здании Соликамского городского суда. В результате подрядная организация, которая вела в суде монтаж оборудования, не смогла выполнить условия госконтракта, а потребитель переплачивал за поставленную тепловую энергию в три раза больше ввиду начислений по нормативу.

Пермское УФАС сначала выдало соликамскому МУП предписание об устранении нарушения. Но теплоснабжающая организация решила оспорить его в суде. Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию УФАС, и только тогда предприятие исполнило предписание.

За нарушение Закона о защите конкуренции соликамскому МУП «Теплоэнерго» был назначен оборотный штраф 2,9 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.