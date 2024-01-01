Максим Артамонов В Пермском крае из оборота изъято 25 партий молочной продукции В них обнаружены растительные жиры Поделиться Твитнуть

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По данным краевого управления Роспотребнадзора, в 2023 году в Прикамье из оборота было изъято 25 партий молочной продукции. Как установили специалисты ведомства, эта продукция была фальсифицирована растительными жирами.

По итогам проверок Роспотребнадзор наложил штрафы на 750 тыс. руб. и вынес 12 административных наказаний в виде предупреждения. Из оборота было изъято 102,8 кг продукции, выданы предписания об устранении нарушений.

Всего в прошлом году компаниям вынесено 104 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, в том числе 66 предостережений — по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований к маркировке молочной продукции в системе «Честный знак», отметили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора, ситуация по обеспечению безопасности молочной продукции остаётся на контроле ведомства.

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