Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театральная премьера, два вернисажа и много концертов Афиша на неделю с 19 по 25 февраля Поделиться Твитнуть

Театр

Театр-Театр представляет на малой сцене премьеру музыкально-драматического спектакля «Маузер. Исповедь палача» (16+) по пьесе Хайнера Мюллера, текст которой отсылает к роману Шолохова «Тихий Дон» и, менее явно, к «Конармии» Бабеля.

Единым ритмизованным потоком в «Маузере» описывается особый судебный процесс, где, подобно античной драме, действуют Герой и Хор. Герой, который дрался «на фронтах Гражданской войны» и убивал ради революции, сам оказывается осуждён той властью, которой служил. Но, как и все его жертвы, он тоже человек и хочет жить...

На сцене – минимализм, четкие линии, фактура металла, костюмы в духе 1920-х, индустриальная и конструктивистская эстетика. В пространстве – особенная звуковая партитура, создаваемая в том числе актёрами, играющими на авторских музыкальных инструментах, сделанных самим режиссёром.

«Сцена-Молот», 23 февраля в 19:00, 24 и 25 февраля в 15:00 и 19:00

В Пермском театре оперы и балета проходит вторая после премьеры серия показов балета Бориса Тищенко «Ярославна» (12+) в хореографии Алексея Мирошниченко. 24 февраля главные партии исполнят Полина Ланцева и Сергей Угрюмов, 25 февраля – Булган Рэнцэндорж и Георгий Еналдиев. За дирижёрским пультом – Артём Абашев.

Пермский театр оперы и балета, 24 и 25 февраля в 19:00

Музыка

Частная филармония «Триумф» продолжает проект Abendmusic («Вечерняя музыка») – цикл концертов духовной и светской музыки в атмосфере старинной церкви. В программу «Музыка Версаля» (12+) вошла музыка французского барокко – эпохи расцвета Версаля с его роскошью и удовольствиями. Ася Гречищева (лютня) и Евгений Синицын (виола да гамба) исполнят инструментальные сочинения Робера де Визе, Жан-Батиста Барьера и Луи Оделина.

Лютеранская церковь, 19 февраля в 21:00

В программе джазового концерта «Divas. Ольга Ступина & B-Band» (12+) собраны музыкальные образы самых известных женщин в искусстве: Марии Каллас, Любови Орловой, Эллы Фицджеральд, Лайзы Минелли, Эдит Пиаф, Мерилин Монро, Марлен Дитрих. Будут представлены музыкальные стили от оперы до джаза, рока и диско.

Ольга Ступина – джазовая и оперная певица и контрабасистка, солистка Государственной академической симфонической капеллы России (Москва).

Частная филармония «Триумф», 23 февраля в 19:00

В Пермской филармонии с концертом камерной музыки (6+) выступит Государственный струнный квартет им. Газизы Жубановой (Казахстан). Солист – известный кларнетист из Башкортостана Артур Назиуллин.

В программе – произведения для кларнета и струнного квартета Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганнеса Брамса и казахского композитора ХХ века Газизы Жубановой.

Органный концертный зал, 24 февраля в 19:00

Fiori musicali («Цветы музыки») – цикл органных концертов в атмосфере церквей Перми. Органистка Виктория Гамазова выступит с программой «Музыка Великого поста» (12+), в которую вошли произведения духовной музыки Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса Брамса и Иоганна Людвига Кребса.

Лютеранская церковь, 24 февраля в 20:00

Кино

Французская романтическая комедия «Природа любви» (18+) позиционируется «Пермской синематекой» как повод для свиданий и не случайно выходит на экран в преддверье весенних праздников. Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2023 года.

София – профессор философии, Сильвен – простой и нагловатый рабочий. Смогут ли они сохранить свою страсть, несмотря на различия?

«Кристалл-центр», с 22 февраля

Арт

В галерее «Марис-арт» работает новая выставка «По сусекам» (16+), посвящённая 23-летию галереи. В экспозиции – более сорока оригинальных произведений двадцати авторов. Это живописцы, мастера графики и декоративного искусства разных поколений, любимые авторы «Мариса» и его гостей. Именно с этими мастерами галерея сотрудничает все годы своей работы, а показанные сегодня экспонаты находятся в её коллекции. Это выставка о любви, обращённой к художникам, к их творчеству и их произведениям, а также к искусству в целом.

Галерея «Марис-арт», до 28 марта

В галерее «Пермский период» открывается сразу две выставки декоративно-прикладного искусства.

«Бестиарий русского рока» (0+) – персональная выставка скульптора Юрия Шикина. Это коллекция вымышленных зооморфных и антропоморфных существ, являющихся героями авторской мифологии звёзд русского рока: Леонида Фёдорова, Виктора Цоя, Егора Летова, Вячеслава Бутусова и других. Образы из бестиария Юрия Шикина не иллюстративны, но узнаваемы – и с точки зрения соотнесения с прототипами из музыки и слов, и с точки зрения фирменной авторской техники «пальцевого ваяния».

«Времена года» (0+) – персональная выставка Ольги Гуськовой, мастера художественного текстиля в технологии холодного батика. Работы художницы будто распахивают окна в переливающиеся всеми цветами радуги, струящиеся плавными линиями, празднично-нарядные волшебные миры, в которых каждое время года – повод для радости и любования прекрасным.

Художественная галерея «Пермский период», 20 февраля – 30 марта

Что ещё?

«Жуковский: невыразимое» (6+) – литературная программа, посвящённая 240-летию со дня рождения великого русского поэта.

Артист театра и кино Владимир Кошевой поведает историю невероятной любви Жуковского, расскажет о его жизни и творчестве, о преданности Родине, поэзии и Богу.

Органный концертный зал, 19 февраля, 19:00

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