Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Театральная премьера, два вернисажа и много концертов
Афиша на неделю с 19 по 25 февраля
Театр
Театр-Театр
представляет на малой сцене премьеру музыкально-драматического спектакля «Маузер.
Исповедь палача» (16+) по пьесе Хайнера Мюллера, текст которой отсылает к
роману Шолохова «Тихий Дон» и, менее явно, к «Конармии» Бабеля.
Единым
ритмизованным потоком в «Маузере» описывается особый судебный процесс, где,
подобно античной драме, действуют Герой и Хор. Герой, который дрался «на
фронтах Гражданской войны» и убивал ради революции, сам оказывается осуждён той
властью, которой служил. Но, как и все его жертвы, он тоже человек и хочет
жить...
На
сцене – минимализм, четкие линии, фактура металла, костюмы в духе 1920-х,
индустриальная и конструктивистская эстетика. В пространстве – особенная
звуковая партитура, создаваемая в том числе актёрами, играющими на авторских
музыкальных инструментах, сделанных самим режиссёром.
«Сцена-Молот», 23 февраля в 19:00, 24 и 25
февраля в 15:00 и 19:00
В
Пермском театре оперы и балета проходит вторая после премьеры серия показов балета
Бориса Тищенко «Ярославна»
(12+) в хореографии Алексея Мирошниченко. 24 февраля главные партии исполнят
Полина Ланцева и Сергей Угрюмов, 25 февраля – Булган Рэнцэндорж и Георгий
Еналдиев. За дирижёрским пультом – Артём Абашев.
Пермский театр оперы и балета, 24 и 25
февраля в 19:00
Музыка
Частная
филармония «Триумф» продолжает проект Abendmusic («Вечерняя музыка») – цикл концертов духовной
и светской музыки в атмосфере старинной церкви. В программу «Музыка Версаля»
(12+) вошла музыка французского барокко – эпохи расцвета Версаля с его
роскошью и удовольствиями. Ася Гречищева (лютня) и Евгений Синицын (виола да
гамба) исполнят инструментальные сочинения Робера де Визе, Жан-Батиста Барьера
и Луи Оделина.
Лютеранская церковь, 19 февраля в 21:00
В
программе джазового концерта «Divas. Ольга Ступина & B-Band» (12+) собраны музыкальные образы самых известных женщин в искусстве:
Марии Каллас, Любови Орловой, Эллы Фицджеральд, Лайзы Минелли, Эдит Пиаф,
Мерилин Монро, Марлен Дитрих. Будут представлены музыкальные стили от оперы до
джаза, рока и диско.
Ольга
Ступина – джазовая и оперная певица и контрабасистка, солистка Государственной
академической симфонической капеллы России (Москва).
Частная филармония «Триумф», 23 февраля в
19:00
В
Пермской филармонии с концертом камерной музыки (6+) выступит
Государственный струнный квартет им. Газизы Жубановой (Казахстан). Солист –
известный кларнетист из Башкортостана Артур Назиуллин.
В
программе – произведения для кларнета и струнного квартета Вольфганга Амадея
Моцарта, Иоганнеса Брамса и казахского композитора ХХ века Газизы Жубановой.
Органный концертный зал, 24 февраля в 19:00
Fiori
musicali («Цветы музыки») – цикл органных концертов в атмосфере церквей Перми. Органистка
Виктория Гамазова выступит с программой «Музыка Великого поста» (12+),
в которую вошли произведения духовной музыки Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса
Брамса и Иоганна Людвига Кребса.
Лютеранская церковь, 24 февраля в 20:00
Кино
Французская
романтическая комедия «Природа любви» (18+) позиционируется «Пермской
синематекой» как повод для свиданий и не случайно выходит на экран в преддверье
весенних праздников. Мировая премьера фильма состоялась на Каннском
кинофестивале 2023 года.
София
– профессор философии, Сильвен – простой и нагловатый рабочий. Смогут ли они
сохранить свою страсть, несмотря на различия?
«Кристалл-центр», с 22 февраля
Арт
В
галерее «Марис-арт» работает новая выставка «По сусекам» (16+),
посвящённая 23-летию галереи. В экспозиции – более сорока оригинальных
произведений двадцати авторов. Это живописцы, мастера графики и декоративного
искусства разных поколений, любимые авторы «Мариса» и его гостей. Именно с
этими мастерами галерея сотрудничает все годы своей работы, а показанные
сегодня экспонаты находятся в её коллекции. Это выставка о любви, обращённой к
художникам, к их творчеству и их произведениям, а также к искусству в целом.
Галерея «Марис-арт», до 28 марта
В
галерее «Пермский период» открывается сразу две выставки
декоративно-прикладного искусства.
«Бестиарий русского рока» (0+) – персональная выставка скульптора Юрия
Шикина. Это коллекция вымышленных
зооморфных и антропоморфных существ, являющихся героями авторской мифологии
звёзд русского рока: Леонида Фёдорова, Виктора Цоя, Егора Летова, Вячеслава
Бутусова и других. Образы из бестиария Юрия Шикина не иллюстративны, но
узнаваемы – и с точки зрения соотнесения с прототипами из музыки и слов, и с
точки зрения фирменной авторской техники «пальцевого ваяния».
«Времена года» (0+) – персональная выставка Ольги Гуськовой, мастера художественного
текстиля в технологии холодного батика. Работы художницы будто распахивают окна
в переливающиеся всеми цветами радуги, струящиеся плавными линиями,
празднично-нарядные волшебные миры, в которых каждое время года – повод для
радости и любования прекрасным.
Художественная галерея «Пермский период», 20
февраля – 30 марта
Что ещё?
«Жуковский: невыразимое» (6+) – литературная программа, посвящённая
240-летию со дня рождения великого русского поэта.
Артист
театра и кино Владимир Кошевой поведает историю невероятной любви Жуковского, расскажет о его жизни и творчестве, о преданности Родине, поэзии и Богу.
Органный концертный зал, 19 февраля, 19:00
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.